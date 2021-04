Covid: Dmitriev (Rdif), con Germania contratto di acquisto in stato avanzo su vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e la Germania "c'è un contratto d'acquisto in stato avanzato" sulla fornitura del vaccino Sputnik V. Lo ha affermato l’amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, ai microfoni di “Quarta Repubblica”. "Il ministero della Salute tedesco ha annunciato che la Germania ha iniziato una trattativa diretta con noi. C'è un contratto d'acquisto in stato avanzato, abbiamo avuto, nei giorni scorsi, una video conferenza con loro e abbiamo parlato della possibilità di fornire loro le 20 milioni di dosi tra luglio e settembre", ha chiarito Dmitriev.(Res)