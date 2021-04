© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In dodici ore sono già 33.005 le persone assistite con età compresa tra i 62/63 anni che hanno effettuato la prenotazione sul portale regionale, un ottimo risultato che si somma alle prenotazioni degli over 70 nella fascia 70/79 anni che hanno superato le 400 mila prenotazioni. Vaccinarsi è importante". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)