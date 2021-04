Regno Unito: Macron, Francia rende omaggio a principe Filippo per suo impegno, devozione e senso del dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tributo al principe Filippo, deceduto ieri all'età di 99 anni, è giunto anche dal presidente francese Emmanuel Macron. "Profondamente rattristato nell'apprendere della morte di sua altezza reale", afferma Macron in un telegramma inviato alla famiglia reale. "Il principe Filippo ha dedicato la sua lunga vita al servizio della sua nazione, dal suo impegno nella Royal Navy durante la Seconda guerra mondiale fino ai suoi ultimi anni", aggiunge Macron. "La Francia rende omaggio al suo instancabile impegno, che è stato fonte di ispirazione per generazioni, e in particolare per i giovani, nel Regno Unito e in tutto il mondo", sottolinea Macron secondo quanto riferito dall'Eliseo. "Il presidente della Repubblica saluta la sua straordinaria devozione, il suo senso del dovere, il suo coraggio, il suo lavoro di volontariato e la sua mente brillante, che hanno contribuito all'influenza duratura della monarchia britannica in tutto il mondo", si aggiunge nel messaggio. "La sua eredità di impegno per i giovani, per lo sport e per la conservazione del nostro ambiente naturale continuerà a vivere. Molto prima che la protezione ambientale diventasse la priorità globale che è oggi, ha preso il timone del World wildlife fund, guidandolo al suo successo e alla sua influenza odierni", si continua nella dichiarazione. "Il principe Filippo non era estraneo al nostro Paese, avendo vissuto qui in gioventù e visitato la Francia in molte occasioni, l'ultima delle quali nel 2014 in occasione del 70esimo anniversario del D-Day in Normandia. Per i nostri compatrioti, ha incarnato eleganza e brio britannico, conosceva anche il grande prezzo che i nostri due Paesi, alleati e fratelli nella lotta per la libertà, hanno pagato durante la guerra", ricorda Macron. (Frp)