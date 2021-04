Milano 2021: La Russa (Fd'I), opportuno che centrodestra decida il candidato entro questo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ritengo sia opportuno che il centrodestra si trovi ed entro questo mese decida i candidati. I nomi non mancano, forse ce ne sono troppi. Si tratta di trovare l'intesa su chi ha maggiore probabilità di vincere, perché è giunto il momento di dare a Milano una giunta di centrodestra". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa intervenendo a un flash mob organizzato dal partito in piazza della Scala a Milano per dire "Semichiudinonmichiedi". "Il candidato sindaco – ha spiegato La Russa - arriverà, noi siamo rispettosi delle regole della coalizione e siamo la forza politica che, pur stando all'opposizione di governo, ci tiene più di ogni altra a che all'interno del centrodestra si esprima concordemente un candidato. Dobbiamo decidere e lo faremo non appena chi ha la responsabilità di farlo, il maggior partito della coalizione, convoca la riunione necessaria per dirimere questa questione e Salvini mi ha promesso che lo farà a giorni". "Il rinvio a ottobre consente di non avere questa grande fretta", ha proseguito l'esponente di Fratelli d'Italia, evidenziando che "a Roma neppure il centrosinistra e il M5s, che pure sono uscenti, hanno un candidato e qui c'è Sala giusto perché è uscente, ma neanche al cento per cento sicuro". (Rem)