Alitalia: Fassina (Leu), da proposte governo resa autolesionistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il futuro del nostro trasporto aereo, vogliamo sperare siano Fake news i contenuti, riportati su tanti quotidiani, della proposta di accordo inviata dal governo italiano alla commissione europea. Altrimenti, saremmo di fronte ad una umiliante resa o alla copertura di una autolesionistica scelta politica nazionale". Lo afferma il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. "Far partire Ita senza il marchio, senza una parte degli slot, senza Millemiglia, senza la parte fondamentale delle manutenzioni e dell'handling e con una dotazione per l'aviation limitata a 50 aerei e 3.000 assunzioni - continua il parlamentare in una nota -, vuol dire condannarsi all'ennesimo fallimento nel giro di 2-3 anni o, nel migliore dei casi, a un vettore regionale di una grande compagnia europea. Alternative esistono, ma richiedono maggiore determinazione politica: si deve continuare a negoziare con la direzione generale Competition, ma per non perdere la stagione estiva si affittino tutti gli asset di Alitalia a Ita. Faccio appello ai colleghi di M5s, Pd e Lega - conclude l'esponente di Leu - che con noi negli ultimi anni si sono impegnati per una compagnia di bandiera, si rassegnano a tale drammatico finale?". (Com)