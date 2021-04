Covid: Asl Roma 5, prosegue lo screening su studenti e personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Asl Roma 5 una delle prime ad aver aderito, sin dall'inizio, alla campagna promossa dalla Regione Lazio, ha già completato un primo screening di massa su studenti e personale scolastico e sta continuando ad effettuare i tamponi ad entrambe le categorie sia su chiamata diretta che su richiesta diretta all'indirizzo email sps@aslroma5.it". Lo si legge in una nota di Asl Roma 5. "Dalla prossima settimana anche la possibilità di prenotarsi attraverso piattaforma regionale". Il Direttore generale Santonocito ritiene "lo sforzo fatto dal Dipartimento di Prevenzione, eccezionale per incisività e tempestività: lo screening rotativo e continuo della popolazione studentesca è, insieme alla vaccinazione di massa della popolazione eleggibile secondo i criteri ministeriali, una delle più importanti armi contro il Covid-19". (Com)