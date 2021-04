Polizia: sottosegretario Pucciarelli, sostegno fondamentale anche in questa emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in occasione del 169mo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato esprime al "prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e a tutti gli uomini e alle donne della Polizia di Stato il mio ringraziamento per la loro preziosa e quotidiana opera svolta a tutela della sicurezza nazionale e della legalità". In una nota Pucciarelli sottolinea com e quella della Polizia di Stato sia "un’attività fondamentale assicurata senza risparmio di energie anche nel corso di questa emergenza sanitaria, a sostegno dei cittadini. Rivolgo, altresì, un commosso pensiero ai poliziotti caduti nell’adempimento del loro dovere". "I poliziotti - prosegue - sono parte della nostra storia e da sempre sono esempio di impegno e valore civile e prossimità ai cittadini. Parliamo di una istituzione vitale, profondamente radicata nella società civile e nel territorio, che opera per il bene di tutti i cittadini, in difesa della legalità, della democrazia e della sicurezza con professionalità, spirito di abnegazione, attaccamento al dovere e fedeltà. Un organismo vitale che funziona – e funziona bene – anche perché tutti i suoi componenti sono convinti dell'utilità sociale del loro operato quotidiano, consapevoli di agire per il bene comune, di stare nel giusto a difesa della legalità, della sicurezza e del benessere dei cittadini. Rinnovo - conclude - al prefetto Giannini e a tutto il personale della Polizia di Stato sinceri auguri per il loro 169esimo anniversario".(Res)