Roma: Fim-Fiom-Uilm, ripristinato l'integrativo e riaperta la trattativa ad Almaviva, la lotta paga

- Ieri, nel pomeriggio, si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il coordinamento delle Rsu, le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale di Almaviva SpA in merito allo stato di agitazione in corso e allo sciopero proclamato per tutta la giornata del 9 aprile, entrambi dichiarati successivamente alla emanazione del Regolamento aziendale del primo aprile 2021 e all'interruzione della trattativa per il rinnovo dell'integrativo. Nel corso dell'incontro l'azienda "si è resa disponibile a ritirare il sopracitato regolamento di emanazione unilaterale e, di conseguenza, le parti hanno convenuto che ci fossero le condizioni per riaprire il tavolo di trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale". Lo dichiarano Ciro Bacci, Valentina Orazzini e Fabrizio Fiorito, coordinatori sindacali del Gruppo Almaviva per Fim, Fiom e Uilm. (segue) (Com)