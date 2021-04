Polizia: Fico, grazie per instancabile lavoro per tutela di sicurezza e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo anniversario della fondazione della Polizia di Stato desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che con dedizione e spirito di sacrificio svolgono il loro lavoro nella quotidiana e instancabile opera di tutela della sicurezza e della legalità". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico. "Quest'anno - continua la terza carica dello Stato in una nota - la ricorrenza coincide con il 40esimo anniversario dell'approvazione della legge di riforma della Pubblica sicurezza, che portò ad una svolta epocale per le novità introdotte. Su tutte, il passaggio della Polizia di Stato da amministrazione militare ad amministrazione civile di garanzia, la sindacalizzazione e la parificazione del ruolo delle donne, che finalmente furono ammesse in tutti i ruoli e reparti di pubblica sicurezza, potendosi così qualificare professionalmente fino ad occupare posti apicali. Un passaggio fondamentale della storia della Polizia di Stato, e quindi del nostro Paese". (segue) (Com)