Polizia: Fico, grazie per instancabile lavoro per tutela di sicurezza e legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fico, poi, prosegue: "Gli uomini e le donne della polizia sono un imprescindibile presidio di legalità e sicurezza. Ogni giorno offrono un contributo in tutti i campi di azione. Nella delicata fase che stiamo attraversando sono in prima linea non solo nelle attività di vigilanza e controllo del territorio, ma anche di comunicazione e sensibilizzazione riguardo alle misure per il contenimento dei contagi. Attività portate avanti con doveroso rigore, senza tuttavia far mancare alla popolazione quel sostegno e quel senso di vicinanza - conclude il presidente della Camera - oggi più che mai necessari per far sentire la presenza dello Stato in un momento così difficile per i cittadini". (Com)