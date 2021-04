Gregoretti: Cecchetti (Lega), bene che anche accusa confermi che Salvini da ministro ha rispettato leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bella notizia arriva da Catania dove anche la pubblica accusa ha chiesto il non luogo a procedere per Matteo Salvini nel procedimento sulla nave Gregoretti: questo significa che anche per il pubblico ministero Salvini, come ministro dell'Interno, ha rispettato le leggi vigenti e agito in conformità del suo ruolo, per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dei nostri confini nazionali". Lo dichiara l'onorevole Fabrizio Cecchetti, vicepresidente dei deputati della Lega. "Bene che anche l'accusa riconosca che Salvini ha fatto solo il suo dovere - prosegue il parlamentare in una nota -, che lo ha fatto per gli italiani, applicando le nostre leggi!". (Com)