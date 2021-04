© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi 10 aprile è il 169° anniversario della nascita della Polizia di Stato. In questa giornata un fiore per ricordare tutti gli agenti caduti in servizio. Un pensiero particolare per Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi il 4 ottobre del 2019 a Trieste". Lo scrive su Twitter il deputato del Partito democratico, Matteo Mauri. (Rin)