Commercio: Ana Ugl, diffida a Raggi su ambulanti, applichi legge nazionale e non Bolkestein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le associazioni Ana Ugl, Asci Confimpresa, Aiarc, Fivag Roma, Upvad, Arca – Associazione Roma commercio ambulante e l'Associazione Piazza Navona e San Giovanni, di concerto tra loro, "nei giorni scorsi hanno notificato due distinte diffide al Sindaco di Roma Virginia Raggi, all’Assessore al commercio Andrea Coia ed ai Direttori del dipartimento commercio e di tutti i Municipi di Roma". Così in una nota Ivano Zonetti, Angelo Pavoncello e Vincenzo Caiazzo, rispettivamente presidente e Vicepresidente nazionale e presidente onorario di Ana-Ugl, l’Associazione Nazionale degli Ambulanti. "Li abbiamo diffidati, dal proseguire con il non rinnovo delle concessioni come richiesto dallo stesso Sindaco Raggi, e che nel caso continueranno nella violazione delle leggi nazionali e regionali, saranno perseguiti sia penalmente, sia amministrativamente e sia civilmente rispondendo con il loro patrimonio dei danni causati agli ambulanti di Roma, per risarcire sia gli ambulanti e sia i danni economici causati alle casse del Comune di Roma. Sì perché - continua i dirigenti nazionali Zonetti- Caiazzo e Pavoncello di ANA-UGL- verranno denunciati anche alla Corte dei conti per danno erariale". (segue) (Com)