Turchia: Michel, dispiaciuto per incidente ad Ankara, "da allora non dormo bene la notte"

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è detto "molto dispiaciuto" per il cosiddetto "sofagate", ovvero l'incidente diplomatico di Ankara, che ha visto la presidente della commissione Ursula von der Leyen relegata sul sofà. "Ho già espresso il mio rincrescimento alla signora von der Leyen e a tutte le donne. Vi assicuro che da allora non dormo bene la notte e che nella mia testa ho riavvolto il film dell'episodio decine di volte. Assumo la mia parte di responsabilità. Dovremo evitare situazioni di questo tipo in futuro", ha detto Michel in un incontro con un gruppo di giornali europei, tra cui "Il Sole 24 Ore". Michel ha sottolineato che in quel momento "un'eventuale reazione avrebbe messo in dubbio il lungo lavoro diplomatico che aveva preparato la nostra visita" o ancora "un atteggiamento paternalista nei confronti della signora von der Leyen". Secondo il presidente del Consiglio europeo, "la vicenda ha contribuito ad occultare la sostanza dell'incontro con il presidente Erdogan e in questo frangente la capacità dell'Unione di mostrare unità". Sulle dichiarazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in merito ad Erdogan, Michel ha aggiunto: "Rispetto le opinioni espresse da ciascun capo di Stato e di governo europeo. Qui voglio osservare che una parte significativa del nostro incontro con il presidente turco ha riguardato la difesa dei valori democratici e dello Stato di diritto. Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni". (Res)