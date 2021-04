Pil: Bonomi, recupero economia italiana a fine 2022, la Germania a fine 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le esportazioni di beni e servizi nello scenario di Confindustria, dopo una caduta di circa il 14 per cento nel 2020, saliranno di oltre l'11 per cento nel 2021 e del 7 per cento nel 2022. Il mercato internazionale continua a fornire uno slancio rilevante alla ripresa delle aree europee e alla competitività delle merci italiane". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento in occasione della presentazione del rapporto del Centro studi di Confindustria "Liberare il potenziale italiano. Riforme, imprese e lavoro per un rilancio sostenibile". Per Bonomi, "alla fine del 2022 il lungo recupero dell'economia italiana porterà alla chiusura completa del gap generatosi con la crisi pandemica. Ma altri grandi Paesi europei recupereranno prima - ha concluso il presidente di Confindustria -, la Germania già alla fine del 2021".(Rin)