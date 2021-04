Afghanistan: inviato Usa giunto a Kabul in una fase cruciale dei colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, è arrivato a Kabul per incontrare la leadership del Paese in una fase cruciale dei colloqui di pace tra governo e i talebani. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”, citando fonti dell'Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale. La visita arriva pochi giorni dopo che il Consiglio, guidato da Abdullah Abdullah, ha concluso i suoi lavori di valutazione e consolidamento delle proposte di pace da presentare ai prossimi colloqui con i talebani. Secondo la fonte di “Sputnik”, Khalilzad dovrebbe incontrare il presidente Ashraf Ghani e il capo del Consiglio Abdullah. Il governo afghano dovrebbe tenere colloqui di pace con i talebani in Turchia alla fine di questo mese. Il mese scorso, il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha inviato una lettera al presidente Ghani proponendo di convocare le parti interessate internazionali, tra cui Russia, Cina, India, Iran e Pakistan, per una conferenza facilitata dalle Nazioni Unite sul processo di pace afghano a Istanbul. Sebbene la proposta sia stata accolta con favore dalla comunità internazionale, la data esatta dell'incontro non è stata ancora concordata, poiché i talebani stanno ancora decidendo sulla loro partecipazione. (Rum)