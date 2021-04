Covid: Occhiuto, sta passando linea FI, aperture responsabili e aiuti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche con il precedente governo, Forza Italia, nell'affrontare l'emergenza pandemica, ha avuto, ispirandosi alle posizioni del presidente Berlusconi, un approccio costruttivo e pragmatico. Adesso, con Draghi a palazzo Chigi, il nostro atteggiamento non è cambiato, e la nostra coerenza sta imponendo all'esecutivo le istanze da noi prospettate con forza nelle scorse settimane". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Avremo presto, ormai è opinione comune - continua il parlamentare -, un tagliando all'ultimo decreto Covid e riaperture responsabili e mirate in relazione all'andamento della curva epidemiologica; allo stesso tempo già la prossima settimana l'esecutivo potrebbe chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio da circa 30 miliardi di euro per aiutare concretamente le attività economiche colpite dalla crisi. Sta passando, insomma - grazie all'azione dei nostri ministri, dei nostri leader nazionali, e dei nostri parlamentari - la linea di Forza Italia. Una linea del buon senso, saggia e realista - conclude Occhiuto -, che guarda agli interessi del Paese reale, senza causare strappi né tensioni. Avanti così".(Com)