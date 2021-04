Civitavecchia: litigano e si azzuffano in strada, denunciati due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini di Civitavecchia, con precedenti di polizia, sono stati denunciati per minacce aggravate e percosse dagli agenti del locale commissariato. I fatti risalgono a ieri mattina quando una pattuglia del commissariato di viale della Vittoria, impiegata nei servizi antiborseggio nei pressi del mercato è intervenuta, attirata dalle urla delle persone, in via Carducci, dove due uomini, stavano litigando cercando di colpirsi a vicenda. Durante la violenta lite, i due, oltre a lanciarsi reciproche minacce e colpirsi con calci e pugni, cercavano di affrontarsi brandendo uno un lungo bastone e l'altro una panchina in legno che gli lanciava contro. I poliziotti intervenuti hanno immediatamente separato e disarmato i due uomini e con l'ausilio di altre pattuglie del Commissariato li hanno accompagnati negli Uffici. Dopo aver sentito alcuni testimoni i due uomini, un 64enne ed un 54enne, entrambi residenti a Civitavecchia, sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per minacce aggravate e percosse. Il 64enne è stato anche denunciato anche per essersi rifiutato di fornire i documenti agli agenti intervenuti. (Rer)