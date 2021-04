Difesa: Guerini, "Polizia di Stato e Forze Armate punto di riferimento per il Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha voluto oggi rivolgere un saluto e un ringraziamento al personale della Polizia di Stato per il 169esimo anniversario della costituzione del Corpo. “I miei auguri alla Polizia di Stato e a Lamberto Giannini per l’anniversario della costituzione del corpo, da 169 anni punto di riferimento per tutti i cittadini. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato, così come tutti i militari delle nostre Forze Armate, sono sempre in prima linea per assicurare la tutela della sicurezza della collettività, a presidio delle istituzioni. Oggi più che mai, con l’impegno quotidiano a tutti i livelli, l’operato delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate ribadisce e rinsalda ancor di più il profondo legame con i nostri concittadini. Grazie per quello che fate, ogni giorno, al servizio dell’Italia”, ha dichiarato il ministro. (Com)