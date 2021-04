Moby Prince: Solinas, ferita ancora aperta, perseguire nella ricerca della verità è doveroso atto di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una ferita che non ha mai smesso di sanguinare, un lutto che a distanza di 30 anni ancora non abbiamo elaborato e che, oggi più che mai, deve spingerci verso la ricerca della verità animati dal più profondo senso di rispetto per le famiglie, di cui alcune sarde, che ancora oggi, nel segno di quell'immenso dolore, chiedono giustizia". Lo ha detto il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, nel ricordare l'incidente del traghetto Moby Prince, di cui ricorre il trentennale, in cui persero la vita 140 persone tra personale e passeggeri. Entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nelle acque del porto di Livorno, segna l'incidente più grave che dal dopoguerra a oggi ha interessato la Marina civile italiana. "Ricordando le vittime e stringendoci virtualmente alle loro famiglie contribuiamo a tenere viva la memoria, ma la storia ha bisogno di verità e solo quando questa verrà accertata potremo sentirci confortati nel profondo", ha continuato Solinas, che questo pomeriggio alle 15 parteciperà con un videomessaggio alla commemorazione organizzata dal comune di Livorno. "Ancora tanti, troppi, i misteri sulla dinamica dell'incidente, sulle comunicazioni intercorse, sullo svolgimento e la tempistica dei soccorsi - ha spiegato il governatore -. Sono passati 30 anni e i processi e le commissioni non ci hanno ancora restituito la verità. Ancora non è stata fatta chiarezza, ancora si attende giustizia". (segue) (Rsc)