Covid: nell’ultimo anno 812mila persone controllate e 1.542 sanzionate dalla Polizia nel Varesotto

- Nell’ultimo anno, contraddistinto dall’emergenza Covid, la polizia in provincia di Varese ha controllato 812.407 persone, 1.542 delle quali sono state sanzionate per non aver rispettato la normativa anti-contagio e 67 denunciate per aver violato la quarantena. Negli ultimi 12 mesi sono stati controllati 188 esercizi commerciali, con quindici gestori sanzionati - anche con la chiusura temporanea dell’attività - per aver violato le disposizioni per il contenimento del virus. Questo il bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno dagli agenti della Questura di Varese, dei commissariati di Busto Arsizio, Gallarate e Luino, dalla Polizia di frontiera di Malpensa, oltre che dalla Polizia stradale, dalla Polizia postale e dalla Polfer della provincia di Varese, diffuso in occasione del 169esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrato questa mattina dal questore di Varese, che insieme alle autorità locali ha deposto una corona d'alloro al sacrario dei caduti della Polizia di Stato. Nell’ambito dei controlli della Polfer sull’osservanza delle misure anti-Covid, gli agenti della Ferroviaria hanno identificato 40.419 persone. Impegnata sullo stesso fronte anche la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Malpensa, impegnata nel monitoraggio dei passeggeri: 87 le persone sorprese nel tentativo di imbarcarsi malgrado risultassero positive al virus. (Rem)