- "Vogliamo riaprire e in sicurezza. Per farlo va completata la vaccinazione delle fasce più anziane. Ci sia uniformità tra le regioni sulle liste dei vaccinandi. Ci sia l’impegno del governo perché arrivino le dosi concordate. Non sono ammissibili i ritardi delle case farmaceutiche, su questo vanno messe in campo sanzioni adeguate". Lo dichiara in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)