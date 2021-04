Milano: minaccia la madre e tenta di lanciare olio bollente ai carabinieri, arrestato 36enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima ha minacciato la madre e poi ha tentato di lanciare una pentola di olio bollente contro i carabinieri intervenuti per dirimere la lite domestica. È successo ieri a Milano, dove i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un 36enne italiano con precedenti di polizia. I carabinieri sono intervenuti verso le 2.30 in via Graz, su richiesta di una 71enne, rifugiata in camera da letto, a causa delle minacce del figlio, che pretendeva di avere del denaro da lei. L'uomo, in stato di alterazione per abuso di alcool e farmaci psicotropi, vedendo i Carabinieri dalla finestra ha tentato di lanciargli contro dell'olio bollente che aveva preparato in una pentola. Un tentativo non riuscito grazie alla madre, che era nel frattempo riuscita a spegnere il fornello. Il 36enne ha poi continuato ad opporsi alle procedure di identificazione. La madre ha riferito ai militari di numerosi analoghi comportamenti tenuti dal figlio, che era già stato arrestato lo scorso maggio dalla stazione Carabinieri di Milano-Musocco. Il 36enne è stato accompagnato presso la casa circondariale di Milano "San Vittore". (Com)