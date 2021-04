Roma: Citta Metropolitana, incontro con istituzioni accademiche per pianificare sviluppo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto tecnico fra i diversi responsabili scientifici provenienti dalle più illustri istituzioni accademiche e di ricerca per definire possibili modalità collaborative, si è svolto per mettere a sistema le diverse progettualità che costituiscono il processo di pianificazione strategica della Città metropolitana di Roma Capitale. "La finalità dell'incontro - si legge in una nota di Città metropolitana di Roma - è stato quello di identificare le linee direttrici dell'azione, nel rispetto delle diverse vocazioni e dei diversi livelli di sviluppo del territorio, partendo dalla ricognizione di quanto già in atto, dall'ascolto dei territori, cercando di assumere una prospettiva di lettura diversa, ponendo come cornice di riferimento la nuova stagione dei finanziamenti europei, statali e regionali". (segue) (Com)