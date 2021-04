Roma: Citta Metropolitana, incontro con istituzioni accademiche per pianificare sviluppo territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incontro – ha dichiarato il vice Sindaco Maria Teresa Zotta - ha messo in luce il lavoro complesso portato avanti con determinazione e tenacia dalle professionalità che confluiscono nell'ufficio di Piano del dipartimento pianificazione strategica, con il fondamentale contributo di tutte le strutture dell'Ente e che ho voluto seguire personalmente data la sua importanza. È stato un momento di confronto importante per entrare nel vivo del processo di pianificazione strategica, che vedrà il coinvolgimento, nei prossimi mesi, dei Comuni del territorio metropolitano e della società civile". Il confronto tecnico, cui hanno partecipato Dicea - Università di Roma La Sapienza, il Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente, l'Università degli studi del Molise, Dida - Università degli studi di Firenze, il Cnr-IIA, le società Avanzi e Gartner, è stato un primo importante step in attesa dell'avvio di un'ampia fase di consultazione e verifica con i Comuni e con tutti gli stakeholder qualificati, finalizzata alla costruzione di una visione condivisa che sia in grado non solo di produrre immagini di un futuro possibile, da consegnare alla discussione pubblica, ma che possa proporre anche una sequenza di opportunità e di eventi mobilitanti come occasioni per alimentare un dibattito più ampio sul senso e il significato dei problemi e delle politiche possibili per il territorio della Città metropolitana romana. (Com)