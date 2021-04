Polizia: Mandelli (FI), riferimento imprescindibile per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Donne e uomini della Polizia di Stato sono un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini e un fondamentale presidio di sicurezza e legalità. In questa emergenza pandemica, è anche grazie al loro impegno e sacrificio che è stato possibile limitare i contagi da Covid-19". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera dei deputati, in occasione dei 169 anni dalla fondazione della Polizia. (Rin)