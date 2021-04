Trivelle: De Petris (Leu), preoccupati per nuove autorizzazioni pozzi, accelerare subito sul Pitesai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo preoccupati per le sette nuove autorizzazioni rilasciate dal ministro Cingolani per ben 11 nuovi pozzi per idrocarburi, di cui uno anche esplorativo, nel mare Adriatico, anche se riferite a procedimenti in corso da anni, che a quanto pare non rientravano nella moratoria. Dunque è necessario accelerare subito sul Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, unico strumento per fermare altre autorizzazioni e altri procedimenti in itinere. E chiediamo al ministro Cingolani di trovare uno strumento amministrativo per fermare queste nuove autorizzazioni". Lo dichiara la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, che aggiunge in una nota: "Se si continua così non arriveremo mai alla riduzione delle emissioni del 55 per cento entro il 2030, né tantomeno all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Le estrazioni di gas e petrolio lo abbiamo sempre sostenuto - sono una scelta energetica arretrata e pericolosa che compromette l'ambiente marino e in contrasto con la drammatica evidenza dei cambiamenti climatici". L'esponente di Leu conclude: "Ci auguriamo che il governo voglia continuare a seguire l'ambiziosa strada intrapresa verso la transizione ecologica Transizione ecologica promuovendo le fonti pulite rinnovabili, e non certo premiando, come avvenuto in passato, progetti fossili e petrolieri di turno". (Com)