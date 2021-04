Rai: Casellati, condivido appello Nencini, archivio della "Storia siamo noi" non può passare ad altre mani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido l’appello che mi ha rivolto il presidente Riccardo Nencini. La Rai non può voltarsi dall’altra parte e permettere che l’archivio della 'Storia siamo noi' passi ad altre mani. La storia della Rai è la storia del nostro Paese, è un patrimonio pubblico di cultura irrinunciabile per i nostri figli e per i nostri nipoti. Del resto è quello che suggerisce l’attuale parere del Senato sul Recovery plan". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Senato Elisabetta Casellati, rispondendo alla lettera del senatore Riccardo Nencini, presidente della commissione Istruzione e Cultura di palazzo Madama. (Com)