Trivelle: Arrigoni (Lega), corrette le autorizzazioni del Mite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma della Valutazione di impatto ambientale positiva per 11 nuovi pozzi di idrocarburi da parte del ministero guidato da Cingolani non è che un atto amministrativo, ma che conferma la correttezza nel dare corso a autorizzazioni bloccate illegittimamente per anni e la volontà del nuovo ministro di agire con il giusto pragmatismo e garantendo la certezza del diritto". A dichiararlo è il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega. "Le polemiche di questi giorni sono pretestuose, immotivate e celano molta ipocrisia - continua Arrigoni in una nota -. La politica collabori piuttosto nello stimolare un’accelerazione dei lavori sul Pitesai, che se ancora non è stato approvato è a causa dei pesanti ritardi e delle inadempienze del precedente governo. La ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi non va certo contro la transizione ecologica, tutt’altro: il gas nella transizione avrà un ruolo di accompagnamento fondamentale, intanto perché dovrà sostituire il carbone, ma anche perché dovremo attendere molto tempo per una significativa penetrazione delle rinnovabili e decenni per l'affermazione dell'idrogeno". (segue) (Com)