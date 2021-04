© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega conclude: "Anziché importare il gas, pagandolo di più e inquinando maggiormente per il trasporto via tubo o via mare, è sicuramente auspicabile lo sfruttamento delle nostre risorse nazionali, anche per contenere il già critico livello di dipendenza energetica del nostro Paese dall'estero". (Com)