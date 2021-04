© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 30 anni dal disastro della Moby Prince è inaccettabile che la verità non sia ancora venuta a galla. Sono vicina ai familiari delle 140 vittime che non hanno mai smesso di combattere per avere giustizia". Lo scrive su Twitter il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. (Rin)