Finanza: Sereni, Muhammad Yunus ha aperto strada a nuovo approccio in lotta a povertà

- Muhammad Yunus ha aperto la strada a un nuovo approccio alla lotta contro la povertà migliorando l’inclusione finanziaria e l’accesso al credito per i piccoli imprenditori. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale Marina Sereni in un video intervento all’East Africa Social Business Forum on Youth Entrepreneurship in corso ad Harare in Zimbabwe. "La microfinanza si è infatti rivelata uno strumento essenziale nell’aiutare uno sviluppo sostenibile in contesti fragili, nel sostenere le piccole e micro imprese, nel favorire una crescita equa e nello sfruttare il potenziale femminile, fondamentale per porre fine alla esclusione e discriminazione. Ma soprattutto occorre sottolineare che questo approccio favorisce nei Paesi affetti da conflitti la riconciliazione ed evita che i giovani si uniscano ai gruppi armati, soprattutto in Africa”, ha detto la vice ministra. (segue) (Com)