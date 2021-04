Finanza: Sereni, Muhammad Yunus ha aperto strada a nuovo approccio in lotta a povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Organizzato dallo Yunus Centre, l'evento, oltre al fondatore del Centre Muhammad Yunus, vede la partecipazione della Premio Nobel per la Pace 2011 Leymah Gbowee, dell'ex presidente dell'Irlanda Mary Robinson, dell'attore Forest Whitaker, del ministro della Difesa della Repubblica Centrafricana Hon Marie-Noëlle Koyara e di tante altre personalità. "Il contributo cruciale della microfinanza - ha proseguito Sereni - è oggi riconosciuto e non a caso è parte integrante di ogni strategia adottata dalle agenzie per lo sviluppo, soprattutto verso le nuove generazioni. Anche la Cooperazione Italiana ha ideato e realizzato una serie di programmi che prevedono l'uso del microfinanziamento e vogliamo mantenere questo efficace strumento anche nella nostra futura programmazione. L'Italia sostiene convintamente la visione a 'tre zeri' proposta dal professor Yunus: zero concentrazione di ricchezza per zero povertà, zero disoccupazione e zero emissioni nette di carbonio. Tale visione è fonte d'ispirazione anche della strategia di cooperazione italiana: siamo dell'idea che la crescita economica possa essere sostenibile solo se migliora il benessere della società nel suo complesso. La nostra azione inoltre - ha detto ancora la Vice Ministra - non è solo centrata sulle persone ma anche sul pianeta, con una particolare attenzione alla necessità di fare fronte ai cambiamenti climatici, che è un principio guida delle nostre iniziative, non solo in Africa".