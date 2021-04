Finanza: Sereni, Muhammad Yunus ha aperto strada a nuovo approccio in lotta a povertà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In qualità di presidente del G20 e come partner della presidenza britannica di COP 26, - ha spiegato Sereni - l’Italia vuole mettere al centro dell’agenda internazionale l’idea di un futuro a impatto zero, segnato dalla resilienza alla sfida del clima e da un uso più efficiente delle risorse. COVID19 ha dimostrato che la solidarietà globale è indispensabile per ‘non lasciare indietro nessuno’. In quest’ottica, la crisi può rappresentare l’opportunità per correggere alcune dinamiche sullo sviluppo e costruire un sistema più equo. Per questo ogni singola azione è importante. Tutti noi, nel nostro quotidiano, - ha concluso la vice ministra - dobbiamo dare il nostro contributo per uno sviluppo inclusivo e sostenibile che trasformi in meglio la vita delle persone e del pianeta”.Insieme a Fao e Yunus Centre, la Cooperazione italiana è attiva con alcuni specifici programmi nella Repubblica Centrafricana, con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della produzione agricola e l’inserimento e la formazione dei giovani nei processi produttivi d’impresa. (Com)