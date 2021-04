Moby Prince: Serracchiani (Pd), determinati a contribuire alla ricerca della verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel trentesimo anniversario della tragedia del traghetto Moby Prince desidero rinnovare il cordoglio delle deputate e dei deputati democratici per le 140 vittime e la nostra vicinanza ai loro familiari che ancora si battono per conoscere la verità su quanto accaduto e ottenere giustizia". Lo dichiara la capogruppo democratica alla Camera, Debora Serracchiani. "Il nostro contributo per questo obiettivo continua ad essere determinato - continua la parlamentare in una nota -, anche attraverso una nuova commissione d'inchiesta. L'accertamento della verità sul Moby Prince è una questione che riguarda, non solo i cittadini coinvolti, ma tutto il Paese e la sua coscienza civile". (Com)