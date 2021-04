Trivelle: Ac, da Cingolani via libera che deturpa ambiente per profitto di alcuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non comprendiamo i toni di festa del governo e del Movimento cinque stelle per la costituzione del ministero per la Transizione ecologica e la vantata attuazione della rivoluzione, quando il ministro Cingolani dà il via libera alle trivellazioni che deturpano l'ambiente in nome del profitto di alcuni". Lo affermano i deputati e i senatori ex M5s confluiti nella componente parlamentare l'Alternativa c'è, in una nota. "Se una rivoluzione ecologica è in atto - si legge ancora nel testo - forse è così mite che non se n'è accorto nessuno. L'Alternativa c'è non crede ai miti". (Com)