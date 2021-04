Consob: Centemero, 421 siti pirata spenti grazie a decreto Crescita, Lega a difesa di risparmiatori e mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Consob oscura 421 siti pirata, oltre ai 4 di alcuni mesi fa, grazie a un emendamento della Lega al decreto Crescita di cui ero relatore: 'La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato'". Lo dichiara il deputato Giulio Centemero, capogruppo Lega in commissione Finanze di Montecitorio e relatore al decreto Crescita. "La Lega - prosegue il parlamentare in una nota - si dimostra ancora una volta il partito a difesa dei risparmiatori, dei piccoli investitori e della trasparenza del mercato. Il fatto che la Commissione nazionale per le società e la Borsa abbia nuovamente esercitato i poteri di vigilanza in materia di contrasto dell'abusivismo finanziario sul web, oscurando quei siti Internet che offrivano senza autorizzazione servizi di investimento - conclude Centemero -, conferma la bontà del nostro emendamento che va a tutelare gli interessi dei cittadini e dei mercati".(Com)