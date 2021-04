Tivoli: appartamento in fiamme, trovata morta donna disabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 64 anni, con problemi di deambulazione, è morta questa notte in un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina popolare in via Gian Lorenzo Bernini al civico 3 di Tivoli. L’allarme è stato lanciato dai condomini, poco prima dell’una e sul posto sono accorse tre squadre dei vigili del fuoco di Roma. I pompieri, non appena entrati nell’alloggio, hanno trovato nel corridoio il corpo senza vita della donna che, nonostante la disabilità, ha tentato inutilmente di fuggire alle fiamme scendendo dal letto per trascinarsi fin dove poi il suo corpo è stato trovato. La 64enne viveva sola in quella casa. Domato il rogo, i vigili del fuoco hanno cercato le possibili cause che lo hanno innescato e i sospetti sono caduti su un mozzicone di sigaretta rinvenuto sul materasso. Non si esclude, quindi, che da quel mozzicone possa essere nato l’incendio costato la vita alla 64enne. Intanto la procura di Tivoli ha dato mandato i carabinieri intervenuti sul posto di sequestrare l’appartamento e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.(Rer)