India: Bengala Occidentale, oggi quarta fase elezioni Assemblea legislativa

- È in programma oggi la quarta delle otto fasi delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea legislativa dello Stato indiano del Bengala Occidentale. La prima si è svolta il 27 marzo con un’affluenza dell’84,63 per cento; la seconda il primo aprile con un’affluenza dell’80,43 per cento e la terza il 6 aprile con un’affluenza del 77,68 per cento. Le successive si svolgeranno il 17 aprile e poi il 22, il 26 e il 29. Il 6 aprile hanno votato anche gli Stati del Kerala e del Tamil Nadu e il Territorio di Pondicherry. Nella stessa giornata si è completato il processo elettorale, in tre fasi, dello Stato dell’Assam. Per tutti lo scrutinio è stato fissato al 2 maggio. Nell’assemblea bengalese, di 294 seggi, la maggioranza assoluta, con 209 seggi, è dell’All India Trinamool Congress (Tmc) di Mamata Banerjee, alla guida del governo uscente. Le principali forze all’opposizione sono il Partito del popolo indiano (Bjp) con 27 seggi, il Congresso nazionale indiano (Inc) con 23 e il Partito comunista d’India marxista (Cpim) con 19. (segue) (Inn)