India: Bengala Occidentale, oggi quarta fase elezioni Assemblea legislativa (3)

- La campagna elettorale è stata segnata da un controverso episodio accaduto il 10 marzo a Nandigram, collegio in cui Mamata Banerjee è candidata e in competizione col suo ex collaboratore Suvendu Adhikari, passato al Bjp. La titolare dell’esecutivo, 66 anni, ha riportato una frattura al piede sinistro e altre lesioni dopo essere stata spinta, a suo dire deliberatamente da quattro o cinque uomini, e ha lamentato l’assenza di agenti di polizia accanto a lei. La Commissione elettorale ha chiesto un rapporto al capo dell’amministrazione statale, Alapan Bandyopadhyay, e agli osservatori di polizia Vivek Dubey e Ajay Nayak, che ha evidenziato una lacuna nella sicurezza. Dal Bjp è stata lanciata l’accusa di voler cercare di trasformare un incidente in una cospirazione pianificata. (segue) (Inn)