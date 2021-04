Libia: approvata a Tunisi proposta costituzionale per le elezioni di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo passo verso le elezioni presidenziali e parlamentari previste in Libia il 24 dicembre è stato compiuto ieri a Tunisi. Dopo tre giorni di lavori caratterizzati da forti divisioni e intense discussioni, infatti, il comitato legale del Foro di dialogo politico libico (Ldfp, organismo libico patrocinato dalle Nazioni Unite) ha approvato la proposta per una base costituzionale che dovrà essere sottoposta ai 74 membri dell’Ldpf in una sessione ancora da definire: "Avete ottenuto molto negli ultimi giorni, raggiungendo un accordo su importanti principi e modalità per la base costituzionale delle elezioni”, ha detto Jan Kubis, inviato speciale dell’Onu in Libia e capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite (Unsmil) nel Paese nordafricano. Attraverso un comunicato, tuttavia, l’Unsmil “prende atto” delle “differenze rimanenti su alcune delle questioni che saranno deferite all'Lpdf per decidere in merito”. La missione Onu riferisce che “presto” faciliterà un incontro del Foro di dialogo per prendere in considerazione la proposta raggiunta ieri sera a Tunisi. Kubis, da parte sua, ha ribadito il “pieno impegno dell’Unsmil a tenere le elezioni nazionali il 24 dicembre di quest'anno, in conformità con la tabella di marcia dell’Lpdf”. (Lit)