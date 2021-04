Moby Prince: Cartabia, disastro resta ferita aperta per nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cari familiari delle vittime, desidero farvi giungere la mia voce, in una ricorrenza così dolorosa, per ciascuno di voi e per tutto il Paese. Sono trascorsi 30 anni dal giorno in cui nella rada di Livorno 140 persone persero la vita in un disastro che ancora oggi presenta punti non del tutto chiariti. Erano madri e padri, figlie e figli, sorelle e fratelli, amiche e amici che ancora vivono in una memoria di affetti, mai scalfita dal tempo. Nel loro nome, tutti voi - dopo tre decenni - aspettate ancora di conoscere fino in fondo le cause di ciò che successe quella sera del 10 aprile 1991". E' quanto scrive la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in un messaggio inviato alle associazioni dei familiari delle vittime del Moby Prince, nel 30° anniversario del disastro. "Questa domanda di conoscenza e, quindi, di giustizia - continua l'esponente dell'esecutivo - richiama a un impegno che l’Italia ha il dovere di compiere. Il disastro del Moby Prince resta una ferita aperta per il nostro Paese, che non ha mai smesso di cercare quanto possa servire a illuminare i punti ancora oscuri nella ricostruzione dei fatti. Nuove aspettative sono riposte nell’ultima indagine aperta dalla Procura di Livorno alla luce delle conclusioni dei lavori della commissione parlamentare d’inchiesta istituita presso il Senato della Repubblica". (segue) (Com)