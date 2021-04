Roma: Figliomeni (Fd'I), interrogazione e accesso agli atti contro la chiusura Villa Celimontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con riguardo alla triste vicenda della chiusura a tempo indeterminato della storica Villa Celimontana la Sindaca Raggi con il suo Assessore all'ambiente Fiorini dimostrano che il detto 'al peggio non c'è mai fine' è sempre più attuale". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia. "Abbiamo presentato, a tal proposito, un'interrogazione urgente e un accesso agli atti per chiedere all'amministrazione se, nel corso di questi lunghi quattro mesi, sia stato posto in essere una qualche attività per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti, nonché per le operazioni di monitoraggio e di manutenzione delle alberature presenti che avevano portato alla chiusura della stessa. Non vorremmo essere in presenza di una nuova tattica da parte dell'Amministrazione a 5 Stelle ovvero chiudere un luogo, fra l'altro estremamente utile per passeggiare in un momento storico come quello che stiamo vivendo, affinché i cittadini non possano prendere atto del loro fallimento nella cura della città. Non permetteremo che lo storico parco di 110mila ettari di verde, che ospita statue e fontane del '500, un obelisco e il ninfeo dell'uccelliera, finisca nel degrado come molte altre zone di Roma". (Com)