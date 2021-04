Libia: Dabaiba conclude il tour nel Golfo, saltate le tappe di Qatar e Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Hafez al Ghuwail, consulente del Foreign Policy Institute della Johns Hopkins University, gli emiri di Doha non hanno affatto gradito la presenza di Dabaiba ad Abu Dhabi, dove il premier libico è stato ricevuto dal principe ereditario Mohammed bin Zayed, vice comandante supremo delle Forze armate emiratine. La visita ad Abu Dhabi ha scatenato polemiche negli ambienti libici vicini alla Fratellanza musulmana, che non ha dimenticato il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti nell'attacco delle forze del generale Haftar alla capitale libica, Tripoli. Ibrahim Bayt al Mal, comandante della sala operativa di Sirte e Jufra, di stanza alla periferia di Sirte e affiliato alle forze del passato Governo di accordo nazionale, ha dichiarato su Facebook: "Doha viene prima di Abu Dhabi che ha ucciso i nostri figli". Nel suo messaggio, il comandante militare libico ha fatto riferimento al bombardamento del collegio militare situato a sud della capitale, Tripoli, nel gennaio 2020, che ha ucciso quasi 30 cadetti: un crimine per cui gli Emirati sono i principali sospettati. Ahmed al Rawyati, analista politico libico, ritiene che la nuova autorità libica unitaria sia passata da una fase di “neutralizzazione” delle parti straniere intervenute in Libia a una fase di “consegna nelle loro mani”: circostanza che, secondo la sua opinione, causerà uno “squilibrio di poteri” in Libia. (Lit)