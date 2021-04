Polizia: Mattarella, presidio libertà democratiche e legalità, riconoscenza da Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione del 169° anniversario di fondazione, desidero esprimere a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato i sentimenti di gratitudine e di riconoscenza dell’intero Paese per l’opera svolta a presidio delle libertà democratiche e della legalità, da ultimo nel delicato contesto dell’emergenza sanitaria". E' quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al prefetto Lamberto Giannini, capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza. "In questi mesi, il corpo, attingendo alla ricchezza del suo patrimonio professionale e umano - continua il capo dello Stato -, ha offerto in molteplici modi un importante contributo all’impegno della comunità nazionale nell’ affrontare una sfida inedita e complessa, che richiede unità e coesione. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno assicurato la vicinanza dello Stato ai cittadini in momenti di difficoltà e di disorientamento, anche con iniziative di informazione e di sensibilizzazione della popolazione, come pure mediante concreti gesti di solidarietà. A salvaguardia della salute di tutti, l’attività di vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento è stata orientata a giusto rigore ed equilibrio. Di particolare rilievo - aggiunge Mattarella - sono le azioni di contrasto e di prevenzione alle iniziative della criminalità in ambito economico, tese ad approfittare di una accresciuta fragilità del tessuto produttivo e sociale. In questa circostanza, un particolare pensiero rivolgo agli appartenenti alla Polizia di Stato toccati in prima persona dal contagio e alle loro famiglie". (segue) (Com)