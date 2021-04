India: coronavirus, nuovo record di contagi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha registrato oggi un record di 145.384 nuovi contagi e 794 decessi da nuovo coronavirus, il livello più alto da oltre cinque mesi. Lo rende noto il ministro della Salute. Il numero dei contagi complessivi sale così a 13.205.926. Si tratta del quarto giorno consecutivo in cui i contagi giornalieri superano la soglia dei 100 mila. Lo stato di Maharashtra, in cui si registra il maggior numero dei casi, entra questo fine settimana in quarantena fino a lunedì. In India la campagna di vaccinazione è iniziata il 16 gennaio e finora sono state effettuate oltre 94 milioni di somministrazioni. (Inn)