Cipro: da oggi inviata Onu Lute nell'isola per incontri con leader delle due comunità

- L'inviata speciale del segretario generale dell'Onu, Jane Holl Lute, è attesa oggi a Cipro per incontrare i leader delle due comunità dell'isola prima del vertice che si terrà dal 27 al 29 aprile. Lute dovrebbe discutere con i due leader di questioni procedurali, dato che le due parti hanno già espresso le loro posizioni. Ieri il presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades ha ribadito che l'esito del vertice informale sulla questione di Cipro che si terrà a Ginevra alla fine di questo mese, dipende dalle posizioni che prenderà la Turchia. "Ciò che voglio trasmettere e ciò che mi interessa è che stiamo andando con determinazione e disponibilità a negoziare ciò che le risoluzioni delle Nazioni Unite prevedono e, naturalmente, ciò che abbiamo concordato il 25 novembre 2019, a Berlino, quando, sotto l'egida del segretario generale delle Nazioni Unite, si è tenuto un incontro congiunto con Mustafa Akinci (ex leader turco-cipriota)", ha detto Anastasiades. Pertanto, ha continuato il presidente cipriota, "conoscendo le nostre chiare posizioni e se hanno la volontà di trasformare la Repubblica di Cipro in uno stato veramente indipendente e sovrano che non servirà gli interessi di terzi, ma dei suoi abitanti - greco-ciprioti e turco-ciprioti - non vedo perché non dovrebbe esserci una soluzione". (segue) (Gra)