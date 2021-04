Iran: colloqui su accordo nucleare proseguiranno la prossima settimana a Vienna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dopo mesi, funzionari statunitensi e iraniani si sono riuniti per colloqui indiretti tesi a trovare un nuovo accordo nucleare. Secondo l'inviato speciale statunitense per l'Iran, Rob Malley, “l'atmosfera era professionale (...) e lo leggiamo come un segno positivo". Malley ha poi avvertito: "Se l'Iran si attiene alla posizione secondo cui ogni sanzione imposta dal 2017 deve essere revocata, allora ci stiamo dirigendo verso un vicolo cieco". Gli Stati Uniti sono disposti a rimuovere solo le sanzioni “incoerenti” con il Jcpoa: "Questo non significa togliere tutte le sanzioni, perché alcune sono legittime", ha aggiunto la fonte del dipartimento di Stato citata da “Al Arabiya”. Il funzionario Usa non ha voluto approfondire, ma ha detto che la passata amministrazione del presidente Donald Trump "ha fatto di tutto per rendere difficile" un rientro degli Usa nell’accordo nucleare. L'Iran, invece, insiste affinché gli Stati Uniti revochino tutte le sanzioni prima di tornare nel Jcopa. (Res)