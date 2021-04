Vaccino: ecco la nuova ordinanza del commissario straordinario Figliuolo, priorità a over 80 e a persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Priorità nella campagna vaccinale agli over 80 e alle persone fragili. E' quanto indica, in una nuova ordinanza, il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, secondo quanto auspicato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le categorie di priorità indicate dal ministero della Salute permangono, ma vengono temperate con il criterio dell'età. Chi ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà. Intanto, tornano in zona arancione sei Regioni: Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Calabria e Toscana, mentre la Sardegna passa al rosso. In Toscana rimangano comunque in rosso le province di Firenze e Prato. Dal canto suo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, rileva come gli interventi adottati per contrastare la diffusione del contagio abbiamo determinato "una prima piegatura della curva, ma il contesto- osserva - è ancora complicato: occorre prudenza". La titolare del dicastero per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, si rivolge alle Regioni lanciando il messaggio secondo cui chi vaccina di più, riaprirà prima. (Rin)