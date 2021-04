© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, il comparto del turismo in Italia "richiede la massima attenzione sul versante della politica economica per assicurarne la tenuta ed il rilancio". Bonomi è intervenuto in occasione della presentazione del rapporto del Centro studi di Confindustria "Liberare il potenziale italiano. Riforme, imprese e lavoro per un rilancio sostenibile". (Rin)